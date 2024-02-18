выращивание ипомеи трехцветной грозит лишением свободы до двух лет

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Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов предупредил дачников, что за выращивание ипомеи трехцветной может наступить ответственность по Уголовному кодексу до двух лет лишения свободы.

На земельном участке отныне нельзя выращивать разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная. Бабушки-дачницы любят сажать его вдоль оград, отметил парламентарий. «Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это квалифицируется как преступление», - предупредил Гаврилов. А хранение или получение 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается и вовсе как уголовное преступление. Можно из-за этого лишиться свободы на срок до 2 лет, пишет МК.

Ответственность предусмотрена, как указал Гаврилов, и за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

Ипомея трехцветная быстро размножается. Растение очень похоже на полевой вьюнок, «растет всюду как сорняк». Оказывается, вещества, которые содержатся в его семечках — галлюционогенные и наркотические.