"Выдирали бампер, прыгали на капоте": самарчанка рассказала, как свора собак разгромила ее новую иномарку

170

Одна из последних ночей весны для жительницы Самары стала настоящим кошмаром. Проснувшись в ливень от громких звуков сигнализации ее новой Hyundai Creta, 25-летняя Елизавета и представить не могла, что происходит на парковке. Девушка рассказала журналисту sovainfo.ru, как чудом не стала для стаи бездомных собак "закуской к основному блюду" – ее машине.

Елизавета сообщила:

- 30 мая в 00:56 на проспекте Карла-Маркса, 388 собаки разбили мою машину Hyundai Creta. В 00:40 сработала сигнализация, в эту ночь на улице шел сильный дождь и я решила, что это из-за ливня, поэтому отключила ее. Пыталась заснуть, но снова сработала сигнализация. Вышла на балкон, но что там происходит — не было видно. Увидела только, что мигают фары, вернулась обратно в комнату. И на третий раз - все это было в пределах трех минут - я увидела что что-то темное бегает вокруг машины, выбежала на улицу. Хоть я сейчас одна живу, страх в тот момент куда-то исчез.

Машина Елизаветы стояла на парковке. Самарчанка вышла из своего подъезда, подошла к следующему и начала разглядывать, что происходит с авто.

- Я увидела, что у меня на капоте машины прыгает собака гигантская. Просто огромная! Самое страшное, что я была одна – никого не было вокруг. Подошла, увидела эту собаку, подумала, что она одна – начала искать какой-нибудь булыжник, чтобы в нее кинуть. А потом я повернулась, но увидела, что у машины еще три собаки: одна прыгала по капоту моей машины, вторая начала лезть через капот на крышу, еще две раздирали передний бампер.

Девушка вспоминает, как долго истошно кричала, хотела их отпугнуть, но подойти ближе боялась. Вся "вакханалия", по словам автовладелицы, длилась около 20 минут.

- Потом что-то произошло: то ли кто-то засвистел, то ли что-то хлопнуло, они резко сползли с машины и убежали. Я еще минут 5 стояла в оцепенении, потом подошла к своей машине, увидела повреждения, у меня началась истерика. Оказалось, через две машины от меня сидел в машине мой сосед. Он боялся выйти из машины 40 минут.

Как говорит Елизавета, когда она подошла ближе, сосед посадил ее к себе в машину и начал звонить во все службы. Спустя примерно полчаса на место ЧП из центра города приехала сестра девушки Екатерина с отцом. Родственники взяли с собой дубинку, побоявшись, что, возможно, придется защищать себя от агрессивной своры. Сестра и молодой человек Елизаветы из Москвы продолжали дозваниваться до экстренных служб.

- Приехали два сотрудника ППС, составили протокол, осмотрели место происшествия и приняли мое заявление. В протоколах везде указано, что это были собаки, но это и невооруженным глазом видно. Там все было в шерсти было, капот расцарапан когтями, были следы зубов.

Девушка подчеркнула, что собаки были мохнатые, грязные, со скомканной, слипшейся шерстью и крайне агрессивные. У одной - красные глаза, вывернутая пасть. При этом чипов, которые обычно вешают на собак отловленных и стерилизованных в приютах, девушка не заметила.

- Скорее всего, собаки накинулись на кошку, вроде где-то вдали слышалось мяуканье. То, что пишут во всяких пабликах, что какие-то недоброжелатели мне облили чем-то машину – такого вообще быть не может.

Елизавета добавила, что на новую машину, которую она купила год назад, оформлено страхование КАСКО только на угон и полное уничтожение. Поэтому девушка надеется найти виновных в бесчинстве бродячих собак. Будучи юристом, девушка намерена добиться справедливости.

- А если бы я подошла ближе? Если бы люди шли с ребенком? Когда приехала полиция, соседка рассказала, что перед тем, что произошло с машиной, она возвращалась домой и просто бежала, когда увидела эту стаю.

Екатерина вспоминает, что приехала около часа ночи и застала сестру в слезах и шоковом состоянии.

Также сестры отметили, что нашлись свидетели – многие видели происходящее из окон, но боялись выйти. По словам девушек, собаки разорвали и вырвали бампер, подкрылки, арки, порвали провода, исцарапали всю переднюю часть автомобиля - особенно сильно (ред.) поврежден капот.

Елизавета просит всех, кто стал очевидцем этой ситуации, у кого есть съемки происходящего – связаться с ней в соцсетях.

В ГУ МВД России по Самарской области дали комментарий по поводу случившегося:

- По заявлению, поступившему 30 мая от жительницы Промышленного района областного центра сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства повреждения двух автомобилей.

Фото: Елизавета П./ sovainfo.ru