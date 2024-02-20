Выбрался из вольера: в Ленинградской области алабай загрыз 66-летнюю хозяйку

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Алабай загрыз свою хозяйку в Кировском районе Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Тело 66-летней женщины нашли ночью на территории частного дома в поселке Назия Кировского района "со множественными рвано-кусаными ранами".

"По предварительным данным, повреждения потерпевшей причинены собакой породы алабай, которая самостоятельно выбралась из вольера и напала на хозяйку", - говорится в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проверяют различные версии происшествия, допрашивают свидетелей. Назначены экспертизы.