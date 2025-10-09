Введен режим "ЧС" в селе Подстепки в связи с нарушением водоснабжения

74

09.10.2025 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило постановление главы м.р. Ставропольский от 09.10.2025 № 4912 о введении режима «Чрезвычайная ситуация» в связи с нарушением условий жизнедеятельности (отключение холодного водоснабжения) в н.п. Подстепки м.р. Ставропольский.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 29 многоквартирных жилых домов (3000 человек, из них 548 детей), водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

Организован подвоз воды 1 бойлером с питьевой водой, 3 бойлерами для приготовления пищи и умывания, 1 бойлер с технической водой, дополнительно для обеспечения технической водой задействовали 1 водозаборную скважину.

На месте происшествия привлечено 32 человека, 17 ед. техники, в том числе от МЧС России 1 человек, 1 ед. техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

