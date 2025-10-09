Я нашел ошибку
Главные новости:
Какие привычки помогут сохранить остроту зрения.
Врач-офтальмолог: сохранить хорошее зрение – это общая задача врачей и пациентов
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 29 многоквартирных жилых домов (3000 человек, из них 548 детей).
Введен режим "ЧС" в селе Подстепки в связи с нарушением водоснабжения
8 октября состоялось торжественное открытие новых объектов.
В Октябрьске появились два новых спортивных сооружения
Бродячих собак, отловленных с улиц, помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют.
Более 3,3 тысяч бездомных собак отловлено с улиц Самары с начала года
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.
«Т Плюс» и «Российские студенческие отряды» откроют новые карьерные возможности для молодёжи
Как певец он стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".
Умер певец Ефрем Амирамов
На место вызова привлекались 13 специалистов и 3 единицы техники.
В Сызрани горел заброшенный дом 
Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты.
Нутрициолог рассказала, как поддержать мозг в тонусе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
-0.38
EUR 94.94
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Введен режим "ЧС" в селе Подстепки в связи с нарушением водоснабжения

9 октября 2025 20:34
74
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 29 многоквартирных жилых домов (3000 человек, из них 548 детей).

09.10.2025 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило постановление главы м.р. Ставропольский от 09.10.2025 № 4912 о введении режима «Чрезвычайная ситуация» в связи с нарушением условий жизнедеятельности (отключение холодного водоснабжения) в н.п. Подстепки м.р. Ставропольский.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 29 многоквартирных жилых домов (3000 человек, из них 548 детей), водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

Организован подвоз воды 1 бойлером с питьевой водой, 3 бойлерами для приготовления пищи и умывания, 1 бойлер с технической водой, дополнительно для обеспечения технической водой задействовали 1 водозаборную скважину. 

На месте происшествия привлечено 32 человека, 17 ед. техники, в том числе от МЧС России 1 человек, 1 ед. техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
417
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
681
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
562
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
755
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
793
Весь список