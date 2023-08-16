В реке Большой Иргиз около поселка Краснооктябрьский утонул 26-летний мужчина

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16 августа в реке Большой Иргиз около поселка Краснооктябрьский Большечерниговского района утонул мужчина 1997 года рождения.

Запрос на проведение водолазных поисков поступил от сотрудников полиции.

Для проведения водолазных поисков на место происшествия был направлен Поисково спасательный отряд специального назначения. Три водолаза около часа обследовали дно реки. Обнаружив тело мужчины доставили его на берег.

Большое количество родников с холодной водой в русле реки, скорее всего, послужили причиной трагедии, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО