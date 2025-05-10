Врач предупредил о риске заражения столбняком через шампур для шашлыков

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Столбняк представляет собой острое инфекционное заболевание бактериальной природы, передающееся при проникновении в рану частиц почвы. Риск заражения возрастает, например, при получении травмы загрязненным шампуром во время приготовления шашлыка. Об этом рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«В организм человека бактерия попадает через рану, даже небольшую царапину или порез, нанесенную предметом, который имел контакт с почвой. <...> Пораниться возможно дачным инвентарем, строительными инструментами, при работе в саду, а также неосторожно наступив на торчащий из земли ржавый гвоздь или щепку. И даже шампуром — при приготовлении шашлыка», — сказал Лебедев в разговоре с Газета.ru.

По словам эксперта, инкубационный период столбняка составляет от двух до 40 дней, хотя в редких случаях может варьироваться от нескольких часов до нескольких месяцев. При этом более короткий инкубационный период, как правило, сопровождается более тяжелым течением болезни, пишет Ура.ру.