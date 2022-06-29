В Промышленном районе 4-летний ребенок получил травму грудной клетки в детском саду

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Следственным отделом Промышленного района Самары по факту травмирования 4-летнего ребенка в одном из детских садов города проводится доследственная проверка.

27 мая 2022 года ребенок в детсаду получил травму грудной клетки. Однако, сотрудники учреждения не сообщили о случившемся ни родителям, ни медикам.

В связи с ухудшением состояния ребенка мама мальчика обратилась в больницу, где у мальчика был диагностирован закрытый перелом грудины. Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного образовательного учреждения, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО