Водолазы вели поиски пропавшего рыбака на реке Чапаевка

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22 октября в Поисково-спасательную службу Самарской области обратились сотрудники полиции с просьбой провести поиски пропавшего рыбака на акватории реки Чапаевка в селе Яблоновый овраг Волжского района.

Мужчина 1977 года рождения ушел 20 октября на рыбалку и до настоящего времени не вернулся. Связи с пропавшим по каналам сотовой связи не было.

На проведение поисковых работ были направлены спасатели водолазного отряда специального назначения. В результате проведения поисковых работ тело пропавшего мужчины было обнаружено в русле реки Чапаевка на удалении 6 метров от берега.

Причину гибели рыбака предстоит установить сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО