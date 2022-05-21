Водитель из Жигулевска получил два года лишения свободы за нарушение ПДД

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Во время патрулирования улиц города Жигулевск сотрудники ДПС ОГИБДД территориального органа внутренних дел на улице Морквашинской обратили внимание на автомобиль «ВАЗ 21043», двигавшийся с нарушением правил дорожного движения РФ. Водитель проигнорировал законное требование полицейских об остановке и продолжил движение. Сотрудники полиции начали преследование автомобиля, требуя посредством сигнально-громкоговорящего устройства прекратить правонарушение и остановить автомобиль. Через непродолжительное время мужчина принял решение о подчинении требованиям полицейских и был задержан. Водителем транспортного средства оказался 28-летний местный житель, который имел явные признаки опьянения. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти водителю освидетельствование на состояние опьянения, от которого нарушитель отказался.

Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе сбора материала сотрудники полиции установили, что в 2021 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, ему было назначено наказание в виде 24 месяцев лишения права управления транспортными средствами и штраф в размере 30 000 рублей.

В отношении нарушителя сотрудниками полиции составлены и направлены в суд для рассмотрения административные материалы, предусмотренные ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами), ч. 1 ст.12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной Федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности) и ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство).

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказания, связанные с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.