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Во время стоянки в Кирове проводница поезда выбросила из вагона кота

19 января 2024 16:38
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Как пояснила проводница, к ней обратились пассажиры и сообщили о гуляющем коте.

Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс, полиция провела проверку, сообщил Кировский линейный отдел МВД на транспорте на своем сайте, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.

"Кота в поезде вез родственник заявителя по всем нормам перевозки животных железнодорожным транспортом. В пути следования питомец выбрался из специальной переноски и уже на территории города Кирова был кем-то выпущен из вагона", — говорится в сообщении.

Как пояснила проводница, к ней обратились пассажиры и сообщили о гуляющем коте. Женщина опросила всех присутствующих, не нашла хозяина животного и решила, что он беспризорный и случайно забрел в вагон во время стоянки.

Полиция пришла к выводу, что "из-за невнимательного отношения сопровождающего к животному последний был выпущен на перрон станции Киров проводницей вагона".

Потерпевшему отказали в возбуждении уголовного дела по статье "Самоуправство" из-за отсутствия состава преступления, оставив за ним право решать вопрос в гражданском суде.

Хозяйка кота сообщила РИА Новости, что пока не решила, будет ли обращаться в суд, но намерена добиваться от РЖД увольнения проводницы.

В свою очередь, в Федеральной пассажирской компании РИА Новости сообщили, что проводник действовала строго по инструкциям. Перевозчик напомнил, что ответственность за питомца всегда несет хозяин, а в данном случае он заметил пропажу кота только через четыре часа. Пассажир обратился к проводнику, которая рассказала ему о случившемся, на тот момент никаких претензий у хозяина Твикса не было. В правилах указано, что домашние животные при перевозке должны находиться строго в переносках, подчеркнули в ФПК.

Позднее пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры сообщила, что начала проверку сведений о ненадлежащем оказании услуг. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о защите прав потребителей сотрудниками железной дороги.

Как следует из многочисленных объявлений в соцсетях, волонтеры ищут животное в окрестностях вокзала в Кирове.

 

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