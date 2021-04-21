ВМС Индонезии ведут поиски подводной лодки, которая перестала выходить на связь

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Военно-морские силы (ВМС) Индонезии ведут поиски 53 человек, находившихся на подводной лодке, которая перестала выходить на связь в среду, передает ТАСС. Об этом сообщил агентству Reuters представитель военных.

По данным агентства, аппарат KRI Nanggala 402, произведенный в Германии в 1981 году, проводил учения в водах у острова Бали и не доложил об их результатах в оговоренное время.

Главком Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто подтвердил потерю связи с дизельной подводной лодкой, участвовавшей в боевых стрельбах в акватории Балийского моря.

"Согласно плану маневров, экипаж в 16:30 по местному времени (12:30 мск) должен был произвести торпедные пуски, однако на связь лодка не вышла", - указал Хади. Он уточнил, что "в первой половине дня проходило боевое слаживание подразделений, участвовавших в учениях, в том числе учебная торпедная атака".

Главком также сообщил, что "был направлен запрос вооруженным силам Австралии и Сингапура с просьбой оказать помощь в поисках лодки".

Фото: EPA-EFE/INDONESIAN NAVY/ТАСС