В Кинельском районе столкнулись Hyundai Solaris и BMW

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Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Кинельском районе.

По предварительной информации, примерно в 17:40 час. на 5 км. автодороги "Кинель-Богатое-Борское" произошло столкновение двух транспортных средств Hyundai Solaris и BMW.

В медицинское учреждение доставлены оба водителя, пассажир автомобиля Hyundai Solaris и пассажир автомобиля BMW.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили беспрепятственный проезд и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО