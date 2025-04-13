Верховный суд признал недопустимым списание ошибочно зачисленных денег

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Верховный суд России признал незаконным решение списать у клиента банка деньги из-за их ошибочного зачисления.

Инстанция рассмотрела дело клиентки "Юникредит банк", на счет которой были зачислены в апреле 2022 года 783 тысячи евро по погашению номинальной стоимости облигаций. 6 июля банк без согласования с клиентом списал данную сумму, объяснив это тем, что деньги были зачислены по ошибке. Потерпевшая обратилась в финансовую организацию с претензией, но ей отказали.

Женщина подала заявление в суд, который тоже не удовлетворил ее иск. Судья аргументировал решение тем, что истец является "опытным инвестором", то есть профессиональным игроком на рынке ценных бумаг. Он отметил, что потерпевшая знала о возможных рисках. Тогда истец подала жалобу в Верховный суд РФ.

Верховный суд удовлетворил ее заявление и не признал денежные средства ошибочно зачисленными, так как они поступили на счет как купонный доход в даты погашения соответствующих облигаций. В инстанции отметили, что следующее списание денег со счета было осуществлено только через 2,5 месяца после их зачисления.

"Вывод суда о том, что истец является "опытным инвестором", профессиональным участником рынка ценных бумаг и несет коммерческие риски при осуществлении брокерской деятельности, сам по себе не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств", – говорится в определении суда, текст которого приводит агентство ТАСС.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что Верховный суд РФ признал право на компенсацию морального вреда за спам-звонки с навязчивой рекламой, пишет РЕН-ТВ.