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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Чапаевске в ДТП пострадал новорожденный

5 июня 2025 13:38
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В Чапаевске в ДТП пострадал новорожденный

В Чапаевске полицейские проводят проверку по ДТП, в котором пострадал новорожденный. 4 июня в 12:10 час. на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив д. 20 по ул. Щорса 49-летний водитель, управляя а/м Geely Monjaro, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу транспортному средству.

Он столкнулся с автомобилем Audi Q3 под управлением 31-летнего мужчины. С места ДТП госпитализирован пассажир автомобиля Audi Q3 – новорожденный мальчик, находившийся на заднем пассажирском сиденье в детской люльке. Информация о ДТП направлена в КНД Администрации района.

Теги: ДТП

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