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В жилом доме Саратова взорвался газ, часть дома обрушилась, есть погибшие

25 июля 2025 13:18
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В жилом доме Саратова взорвался газ, часть дома обрушилась, есть погибшие

В Ленинском районе Саратова при взрыве газа на улице Блинова погибли три человека, сообщает региональное ГУ МЧС.

По предварительной информации ведомства, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Блинова.

"В результате произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - рассказали только что в пресс-службе ведомства.

В распоряжении ИА "Взгляд-инфо" появилось видео, запечатлевшее момент взрыва. Судя по камере, произошло это в 12.09.

В региональном ГУ МЧС добавили, что жильцов дома эвакуировали.

Следственным отделом по Ленинскому району Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает региональное СУ СКР.

Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами. Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После окончания аварийно-спасательных работ будет произведен осмотр места происшествия и назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия. 

Руководителем следственного управления даны соответствующие указания о производстве следственных действий. Ход расследования поставлен им на личный контроль.

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