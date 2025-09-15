В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина

90

В августе текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску за помощью обратился представитель сетевого магазина. Он сообщил, что в торговой точке находится мужчина, который сложил продукты в портфель и пытается покинуть помещение, не оплачивая товар.

По указанному адресу дежурный направил ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 33-летнего безработного, ранее судимого за имущественные преступления местного жителя, который со слов продавцов несколько часов назад собрал товар с полок и, проигнорировав попытку кассира его остановить, скрылся. Вернувшись, злоумышленник пытался повторить «фокус», но бдительные работники заблокировали двери помещения и обратились в полицию за помощью.

Полицейские изъяли похищенное у задержанного, записи с камер видеонаблюдения и документацию, произвели осмотр помещения и опросили работников магазина.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенные ранее продукты питания продал случайным прохожим, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время Отделением дознания О МВД России по г. Жигулёвску в отношении задержанного за грабеж (ст.161 УК РФ) и покушение на открытое хищение чужого имущества (ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ) возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.