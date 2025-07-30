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В Жигулевске женщина нашла на улице сотовый телефон и сдала в комиссионный магазин
В Жигулевске женщина нашла на улице сотовый телефон и сдала в комиссионный магазин
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В Жигулевске женщина нашла на улице сотовый телефон и сдала в комиссионный магазин

30 июля 2025 09:46
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В Жигулевске женщина нашла на улице сотовый телефон и сдала в комиссионный магазин

В апреле текущего года сотрудники О МВД России по городу Жигулёвску работали по заявлению местной жительницы о пропаже смартфона, стоимостью более 9000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что женщина забыла телефон на лавочке возле дома на улице Репина, а когда вернулась, его уже не было. Поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, обратилась за помощью в отдел полиции.
Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения расположенных на входной двери многоквартирного дома. В результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские установили, что к совершению кражи причастна ранее судимая за аналогичные преступления местная жительница 1991 года рождения. Оперативники задержали злоумышленницу на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная пояснила сотрудникам полиции, что, обнаружив «бесхозный» телефон на лавочке, не приняла мер к возвращению его законному владельцу, и сдала смартфон в комиссионный магазин.

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулёвску 34-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.  

 

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