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В Жигулевске подростка убило током

29 августа 2021 10:35
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В Самарской области убило током подростка

28 августа 2021 года в городе Жигулевск Самарской области на территории трансформаторной подстанции, находящейся в частной собственности, обнаружено тело подростка 2004 года рождения без признаков жизни. По предварительным данным, причиной гибели послужило поражение электрическим током.

По данному факту следственным отделом по городу Жигулевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата проверка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: СУ СК удар током ЧП с детьми

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