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В Жигулевске мужчина обвиняется в совершении серии краж

14 августа 2022 11:03
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В течение месяца он похитил цепочки из церковной лавки, имущество из дачного дома, попытался ограбить магазин и обокрал местного жителя.

В течение месяца ранее судимый мужчина совершил несколько преступлений: похитил цепочки из церковной лавки, имущество из дачного дома, попытался ограбить магазин и обокрал местного жителя.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в микрорайоне В-1, разбив стекла двери запасного выхода магазина, проник в помещение, и намеревался похитить продукты питания, однако в этот момент сработала охранная сигнализация, он испугался и скрылся.

Также установлена причастность обвиняемого к краже имущества из дачного дома. Путем отжатия окна злоумышленник проник в помещение и похитил бытовую технику. Общая сумма ущерба составила более 9000 рублей.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению грабежа из церковной лавки. Мужчина похитил с витрины 49 серебряных цепочек, общий материальный ущерб составил свыше 118 тысяч рублей. Часть похищенного обвиняемый выбросил, а часть у него изъяли полицейские во время личного досмотра.

Кроме этого, установлено, что данный гражданин, находясь на улице Морквашинской подошел к мужчине, который сидел в машине с открытой дверью, и в ходе беседы вытащил у него из кармана денежные средства в сумме 4000 рублей и убежал.

Мужчину задержали на территории города. В настоящий момент уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд. Мужчина заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО
 

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