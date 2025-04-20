В Жигулевске автослесарь угнал машину клиента

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В марте текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску за помощью обратился местный житель 1984 года рождения, который пояснил, что несколько дней назад поставил свой автомобиль LADA 217030 на ремонт, а в настоящее время увидел его, через соцсети, с повреждениями и незнакомцем за рулем на одной из городских улиц. Сотрудник дежурной части направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по городу Жигулёвску на улице Гоголя обнаружили похищенный автомобиль, наехавший на дерево. Находящейся за рулем без документов мужчина от медицинского освидетельствования отказался. Полицейские доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль передали законному владельцу.

Сотрудники полиции установили, что задержанный ранее, за совершение преступления в сфере безопасности дорожного движения, лишен права управления транспортными средствами.

В настоящее время автослесарю, который в состоянии опьянения решил покататься на машине клиента, вручена копия обвинительного заключения. Потерпевшему разъяснен порядок подачи гражданского иска по возмещению материального ущерба.