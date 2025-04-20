Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-2 часа местами в губернии ожидается сильный ветер
Сотрудники МЧС России контролировали противопожарный режим: состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
Сотрудники МЧС региона обеспечили безoпасность празднования Пасхи
С сохранением вечером.
В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза
В Самаре ночью +11,+13°С, днем +24,+26°С.
21 апреля в регионе без осадков, до +27°С
40 команд школьников из разных регионов России определяют сильнейших юных баскетболистов страны.
В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
За эту неделю банк службы крови региона пополнился на 1120 литров.
Национальный день донора: более 1000 литров крови сдали жители региона за эту неделю
В Самаре в ночь на 20 апреля в Софийском соборе прошли пасхальные богослужения
В Самаре в ночь на 20 апреля в Софийском соборе прошли пасхальные богослужения
Девятилетняя девочка в Китае выжила после падения с 25-го этажа
Девятилетняя девочка в Китае выжила после падения с 25-го этажа
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.88
EUR 92.22
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
«Самарские супергерои делают город чище»: в скверах имени Калинина и «Детский» прошла молодежная экологическая акция
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске автослесарь угнал машину клиента

20 апреля 2025 11:45
217
В Жигулевске автослесарь угнал машину клиента

В марте текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску за помощью обратился местный житель 1984 года рождения, который пояснил, что несколько дней назад поставил свой автомобиль  LADA 217030 на ремонт, а в настоящее время увидел его, через соцсети, с повреждениями и незнакомцем за рулем на одной из городских улиц. Сотрудник дежурной части направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и  следственно-оперативную группу.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по городу Жигулёвску на улице Гоголя обнаружили похищенный автомобиль, наехавший на дерево. Находящейся за рулем без документов мужчина от медицинского освидетельствования отказался. Полицейские доставили  его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль передали законному владельцу.

Сотрудники полиции установили, что задержанный ранее, за совершение преступления в сфере безопасности дорожного движения, лишен права управления транспортными средствами.

В настоящее время автослесарю, который в состоянии опьянения решил покататься на машине клиента, вручена копия обвинительного заключения. Потерпевшему разъяснен порядок подачи гражданского иска по возмещению материального ущерба.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
19 апреля 2025  14:17
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
543
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
19 апреля 2025  14:02
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
526
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
19 апреля 2025  11:43
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
1380
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
18 апреля 2025  14:00
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
575
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
18 апреля 2025  11:38
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
476
Весь список