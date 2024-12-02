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В воскресенье в Хворостянском районе ликвидировали пожар на площади 120 кв. метров

2 декабря 2024 16:16
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В воскресенье в Хворостянском районе ликвидировали пожар на площади 120 кв. метров

В воскресенье в Хворостянском районе ликвидировали пожар на площади 120 кв. метров

1 декабря в 23 часа 37 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Студенцы на улице Советской.

По прибытии огнеборцы установили, что горят дом и надворные постройки на общей площади 120 квадратных метров.
В 00 часов 55 минут была объявлена локализация пожара, в 1 час 4 минуты – ликвидация открытого горения, в 4 часа 40 минут зафиксирована ликвидация последствий пожара.
В тушение пожара принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники, были поданы 4 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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