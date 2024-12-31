В Воронежской области жители массово отравились обедом

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В понедельник в помещении для обедов Рамонского района Воронежской области произошло массовое отравление пищей, в результате которого пострадали 14 человек. По информации, предоставленной правительством региона, один из пострадавших был госпитализирован в реанимационное отделение.

«По предварительной информации... 14 человек были доставлены в медучреждения. 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии», — сообщило правительство Воронежской области. Его сообщение передало РИА Новости.

Ранее в Екатеринбурге массово отравились дети, проходящие лечение в больнице. Причиной, по информации Роспотребнадзора Свердловской области, стала антисанитария в пищеблока медучреждения.