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В Воронежской области остановили несколько поездов из-за взрыва на железной дороге

5 июня 2025 13:28
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В Воронежской области остановили несколько поездов из-за взрыва на железной дороге.

Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, машинист одного из составов заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна. Областной глава добавил, что пострадавших нет.

Причину происшествия устанавливают оперативные службы, их представители прибыли на место. «Ситуацию держу на личном контроле», — написал Гусев.

Ранее сообщалось, что рядом с местом взрыва на железнодорожных путях в Воронежской области нашли несколько самодельных взрывных устройств. Туда направили автомобили разминирования, пишет Лента.

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