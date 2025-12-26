Я нашел ошибку
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Волжском районе суд отправил в колонию гостя, напавшего на хозяина с ножом

155
В Волжском районе суд отправил в колонию гостя, напавшего на хозяина с ножом

В начале текущего года в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации из квартиры одного из домов поселка Придорожный в микрорайоне Южный город собственника жилища с ножевыми ранениями, полученными во время бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел для выяснения деталей случившегося выехали в медицинское учреждение и по адресу проживания пострадавшего. В больнице полицейские опросили мужчину, изъяли его одежду и медицинские документы. У него дома сотрудники следственно-оперативной группы опросили сожительницу, осмотрели квартиру, изъяли нож и следы бурого цвета, похожие на кровь.

Полицейские установили, что вечером накануне происшествия пострадавший случайно познакомился с мужчиной, который на следующее утро пришел к нему в гости. Во время визита местного жителя хозяин квартиры находился дома с сожительницей.

В ходе совместного употребления спиртных напитков гость ушел вместе с женщиной в отдельную комнату. Когда собственник квартиры обнаружил их уединение, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого они подрались. Местная жительница пресекла драку и увела своего мужчину из комнаты.

Спустя некоторое время гость, услышав оскорбительные высказывания хозяина в свой адрес, вошёл в зал, взял кухонный нож, нанёс мужчине два колото‑резаных ранения и ушел в неизвестном направлении.

Женщина сразу вызвала медиков, которые госпитализировали пострадавшего и направили сообщение в полицию.

В тот же день злоумышленник, осознав произошедшее самостоятельно пришел в отдел полиции, подал явку с повинной, и дал подробные объяснения о совершённых действиях.

Волжский районный суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

