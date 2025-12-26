В Волжском районе суд отправил в колонию гостя, напавшего на хозяина с ножом

В начале текущего года в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации из квартиры одного из домов поселка Придорожный в микрорайоне Южный город собственника жилища с ножевыми ранениями, полученными во время бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел для выяснения деталей случившегося выехали в медицинское учреждение и по адресу проживания пострадавшего. В больнице полицейские опросили мужчину, изъяли его одежду и медицинские документы. У него дома сотрудники следственно-оперативной группы опросили сожительницу, осмотрели квартиру, изъяли нож и следы бурого цвета, похожие на кровь.

Полицейские установили, что вечером накануне происшествия пострадавший случайно познакомился с мужчиной, который на следующее утро пришел к нему в гости. Во время визита местного жителя хозяин квартиры находился дома с сожительницей.

В ходе совместного употребления спиртных напитков гость ушел вместе с женщиной в отдельную комнату. Когда собственник квартиры обнаружил их уединение, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого они подрались. Местная жительница пресекла драку и увела своего мужчину из комнаты.

Спустя некоторое время гость, услышав оскорбительные высказывания хозяина в свой адрес, вошёл в зал, взял кухонный нож, нанёс мужчине два колото‑резаных ранения и ушел в неизвестном направлении.

Женщина сразу вызвала медиков, которые госпитализировали пострадавшего и направили сообщение в полицию.

В тот же день злоумышленник, осознав произошедшее самостоятельно пришел в отдел полиции, подал явку с повинной, и дал подробные объяснения о совершённых действиях.

Волжский районный суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.