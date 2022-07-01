В Волжском районе столкнулись два грузовика, пострадал водитель

129

1 июля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 11:20 в Волжском районе. 46-летний водитель, управляя грузовиком «МАN», двигался по автодороге «Обход г. Самары» в направлении автодороги «Самара-Большая Черниговка». В пути следования на 9 км данного маршрута неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении грузовика «Mercedes WLT 585» под управлением 35-летнего водителя и допустил столкновение с ним. С места происшествия с полученными травмами госпитализирован водитель грузовика «МАN TGA».