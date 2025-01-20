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В Волжском районе пресекли нарушения в сфере миграции

20 января 2025 10:03
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В Волжском районе пресекли нарушения в сфере миграции

Местная жительница за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире 28 уроженцев соседних республик, не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

На территории Самарской области полиция проводит мероприятия по контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе выявлению и пресечению правонарушений, связанных с фиктивной постановкой граждан на регистрационный учет.

Так, в ноябре прошлого года заместителем начальника отдела по вопросам миграции (ОВМ) территориального органа внутренних дел в ходе проверки и мониторинга информационной системы учета данных выявлены факты фиктивной постановки граждан Российской Федерации на регистрационный учет в Волжском районе. В ходе доследственной проверки полицейские установили, что 30-летняя местная жительница за вознаграждение в размере около 30 тысяч рублей зарегистрировала в своей квартире 28 уроженцев соседних республик, не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) возбуждено уголовное дело.

В настоящее время граждане сняты с миграционного учета.

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