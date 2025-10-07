В Волжском районе ликвидировали возгорание на площади 470 кв. метров

125

6 октября в Волжском районе огнеборцы пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46 ликвидировали возгорание.

Поступило сообщение о пожаре в селе Черноречье в коттеджном поселке «Юбилейный» на улице Оранжевой.

На место пожара был направлен расчет пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46.

По прибытии было установлено, что горят трава и гараж на площади 470 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б».

К счастью, пострадавших нет.

Полная ликвидация возгорания была объявлена в 11:59.

Причина пожара устанавливается.