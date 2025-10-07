В Волжском районе ликвидировали возгорание на площади 470 кв. метров

6 октября в Волжском районе огнеборцы пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46 ликвидировали возгорание.
Поступило сообщение о пожаре в селе Черноречье в коттеджном поселке «Юбилейный» на улице Оранжевой.
На место пожара был направлен расчет пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46.
По прибытии было установлено, что горят трава и гараж на площади 470 квадратных метров.
На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б».
К счастью, пострадавших нет.
Полная ликвидация возгорания была объявлена в 11:59.
Причина пожара устанавливается.