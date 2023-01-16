В Волжском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика

163

15 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 13:15 час. в Волжском районе. 66-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Mitsubishi ASX», следовал по автодороге " автодороги Красноглинское шоссе – Сокский карьер ". В пути следования, на 2 км. данной автодороги, возле опоры ЛЭП № 5, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, который неожиданно вышел из-за движущегося во встречном направлении автомобиля. С места происшествия 8-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение, откуда в последствии отпущен домой.