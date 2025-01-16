В Улан-Удэ из вагона с углем спасли кошку

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Железнодорожники в Улан-Удэ спасли кошку, брошенную в закрытом рюкзаке в вагон с углем.

Подозрительная сумка была обнаружена с помощью автоматической системы осмотра подвижного состава, сообщается в Telegram-канале РЖД. В целях безопасности вагон был отцеплен от состава, а рюкзак обследовали кинологи с собаками.

Вместо взрывчатки в сумке оказалась испуганная истощенная кошка. Судя по ее состоянию, животное уже долго находилось в пути.

Кошку осмотрели ветеринары и оказали необходимую помощь, а потом ее забрал к себе один из сотрудников вокзала Улан-Удэ, пишет Смотрим.