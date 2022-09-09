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В Уфе тушат пожар в торговом центре "Меркурий", на место выехали 18 единиц техники и 54 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Республике Башкортостан.

"Пожарно-спасательные подразделения выехали на тушение пожара. В 19:36 мск в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в ТРЦ "Меркурий" в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа. На месте силы и средства МЧС: 18 единиц техники, 54 человека", — говорится в заявлении.

Как уточнили спасатели, по состоянию на 21:16 мск предварительная площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на кровлю.

Местная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

Фото: соцсети/"Известия"