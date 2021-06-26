В Тюмени пенсионер едва не утонул в огромной луже, образовавшейся из-за прорыва трубопровода

В Тюмени пенсионер чуть не утонул в огромной луже, которая появилась в одном из дворов из-за прорыва трубопровода, передает Лайф со ссылкой на портал 72.ru.
На помощь дедушке бросились два парня, один из которых вытащил мужчину на тротуар.
Пожилой мужчина был в сознании, хоть и наглотался воды. От медицинской помощи он отказался.
В администрации города подтвердили, что авария с трубопроводом действительно имела место быть. По словам очевидцев, она случилась в районе шести утра, однако рабочие приехали только около 10:00.
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