В Центральном районе Тольятти выявлен очаг бешенства

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На территории «Дендропарка» в Тольятти обнаружен труп с подвохом. Погибшая лиса найдена в окрестностях коттеджного посёлка «Царское село» в Центральном районе.

Ветеринарная лаборатория, проводившая исследование выяснила, что зверь был болен бешенством.

«В настоящие время проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», - отметили в Тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных.

После подтверждения диагноза территорию «Дендропарка» отнесли к категории неблагополучных. Владельцам собак строго настрого запретили выгуливать животных в этих краях.

Во избежание заражения четвероногих друзей ветеринары настоятельно рекомендуют озаботиться хозяев срочной вакцинацией против бешенства. Сделать это можно по следующим адресам:

Автозаводская ветеринарная лечебница, ул. Маршала Жукова, 26, тел. 34-42-74;

Центральный ветеринарный участок, бульвар 50 лет Октября, 77, тел. 22-17-24;

Комсомольский ветеринарный участок, ул. Коммунистическая, 97, тел. 24-08-30.

Бешенство животных характеризуется тяжелым поражением нервной системы. Болезнь неизбежно приводит к летальному исходу. Инфекции подвержены все виды теплокровных, домашних и сельскохозяйственных животных, а также большинство видов птиц и даже люди. Для человека недуг тоже может оказаться смертельным, пишет ГТРК Самара.

Фото: pxhere.com