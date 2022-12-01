В Центральном районе Тольятти выявлен очаг бешенства

На территории «Дендропарка» в Тольятти обнаружен труп с подвохом. Погибшая лиса найдена в окрестностях коттеджного посёлка «Царское село» в Центральном районе.
Ветеринарная лаборатория, проводившая исследование выяснила, что зверь был болен бешенством.
«В настоящие время проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», - отметили в Тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных.
После подтверждения диагноза территорию «Дендропарка» отнесли к категории неблагополучных. Владельцам собак строго настрого запретили выгуливать животных в этих краях.
Во избежание заражения четвероногих друзей ветеринары настоятельно рекомендуют озаботиться хозяев срочной вакцинацией против бешенства. Сделать это можно по следующим адресам:
Бешенство животных характеризуется тяжелым поражением нервной системы. Болезнь неизбежно приводит к летальному исходу. Инфекции подвержены все виды теплокровных, домашних и сельскохозяйственных животных, а также большинство видов птиц и даже люди. Для человека недуг тоже может оказаться смертельным, пишет ГТРК Самара.
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