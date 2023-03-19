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В Тольятти задержали собственника "резиновой" квартиры

19 марта 2023 10:15
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В Тольятти задержали собственника "резиновой" квартиры

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому  району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

Получив информацию от граждан, полицейские провели поквартирный обход одного из домов г. Тольятти и выявили местного жителя 1977 года рождения, который в период с декабря 2022 года по февраль текущего года незаконно поставил на миграционный учет 23 иностранных граждан по месту проживания в однокомнатной квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался  сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому   району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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