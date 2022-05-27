В Тольятти задержали подозреваемого в сбыте немаркированной табачной продукции

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Общая стоимость изъятой продукции составляет 1,4 миллиона рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти получили оперативную информацию о том, что местный житель 1978 года рождения может быть причастен к незаконной реализации немаркированной табачной продукции.

С целью проверки информации полицейские, установили гаражный бокс, расположенный на улице Ботанической, где осуществлялась оптовая торговля сигаретами, задержали продавца, в присутствии понятых провели осмотр помещения, обнаружили и изъяли в коробках сигареты иностранного производства в количестве 12 500 пачек. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно полученным в ЭКЦ У МВД России по г. Тольятти результатам, изъятое является табачным изделием (сигареты с фильтром), не маркированной федеральной специальной (акцизной) маркой. Общая стоимость немаркированной табачной продукции составляет 1 400 000 рублей.

По информации сотрудников полиции, задержанный официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что приобрел немаркированные табачные изделия через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются каналы поступления в регион контрафактной продукции.