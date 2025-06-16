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В Тольятти задержали несовершеннолетнего за угон автомобиля

16 июня 2025 13:16
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В Тольятти задержали несовершеннолетнего за угон автомобиля

Транспортное средство возвращено законной владелице.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России городу Тольятти за помощью обратилась  местная  жительница  1958 года рождения, которая сообщила, что обнаружила отсутствие на парковке своего автомобиля  Lada Priora.

Оперативный дежурный уточнил у заявительницы  цвет, особые приметы и регистрационный номер транспортного средства, после чего ориентировал на розыск похищенного автомобиля наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на многоквартирных домах и предположили, что к угону может быть причастен  местный житель 2010  года рождения.

Располагая информацией о возможных местах нахождения предполагаемого злоумышленника, полицейские задержали молодого человека и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил полицейским, что, увидев незапертую машину, решил доехать на ней до дома.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Транспортное средство возвращено законной владелице.

Кроме того на мать задержанного составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ(Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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