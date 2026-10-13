В Тольятти задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте поддельных денежных средств

В конце августа текущего года в полицию поступила информация об обнаружении в расчётно-кассовом центре денежной купюры номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. По результатам проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, о тделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти, возбуждено уголовное дело. Следователем назначены экспертизы, в службы и подразделения направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Сотрудники полиции установили, что изъятая купюра поступила в финансовое учреждение из торговой точки, расположенной на ул. 50 лет Октября города Тольятти. Полицейские выехали в магазин, где опросили работников, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изучив полученные сведения, оперуполномоченные установили, что поддельной купюрой расплатился мужчина, приобретавший табачную продукцию .

Полицейские составили и распространили среди личного состава ориентировку на розыск злоумышленника, проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и проживающих неподалеку, опросили жителей района. В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность и места вероятного нахождения ранее не судимого местного жителя 1988 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил полицейским, что нашел купюру на улице, понял, что она поддельная, но все равно решил попробовать расплатиться ею в магазине. Данная версия в настоящее время проверяется сотрудниками полиции.

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Инкриминируемая ему статья Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Расследование продолжается.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

