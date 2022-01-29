В Тольятти водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими и уехал

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В Тольятти 28 января в 11:45 неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве в пути следования, в районе дома № 45 по ул. Дзержинского, при перестроении не предоставил преимущество в движении автомашине «Datsun on-DO», под управлением водителя 1949 г.р., который двигаясь в прямом попутном направлении.

Он изменил направление движения, выехал на полосу предназначенную для движения во встречном направлении, в результате чего допустил столкновение с автомашиной «LADA Vesta», под управлением водителя 1994 г.р., который двигался в прямом встречном направлении, после чего автомашина, данные которой устанавливаются, скрылась с места ДТП. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Datsun on-DO» и его пассажирка 1947г.р.. Обоим назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.