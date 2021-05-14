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В Тольятти водитель сбил женщину, которая шла на зеленый свет

14 мая 2021 13:36
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В Тольятти водитель сбил женщину, которая шла на зеленый свет

13 мая на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Тольятти. В 13:30 час. водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем KIA Cerato, двигался по ул. 40 лет Победы.

В районе дома № 126 по ул. 40 лет Победы, допустил наезд на женщину - пешехода 1998 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, по данным сотрудников ГИБДД, на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. В ДТП пешеход получила травму головы, специалистами ей назначено амбулаторное лечение. В действиях водителя, который в момент аварии был в трезвом состоянии, усматривается нарушение требований пункта правил 6.2 ПДД РФ (красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение). По результатам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение, сообщает облМВД.

Теги: дорожные аварии ДТП ПДД пешеход

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