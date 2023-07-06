В Тольятти водитель сбил восьмилетнюю девочку и уехал

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Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в городе Тольятти

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении водителя и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или: 8(8482)22-80-05, 8(8482) 93-60-61, 8(8482)93-60-60, 102.

Сотрудниками полиции в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении девочки 2015 года рождения, с травмами, полученными в ДТП, установлено, что 5 июля текущего года, в 20:00 час., водитель, управляя автомобилем (предположительно светлого цвета), в арке дома № 1 на бульваре Гая совершил наезд на ребенка, которая шла по тротуару.

Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, скрылся с места ДТП.

8-летняя местная жительница дошла до дома, после чего в сопровождении мамы обратилась в больницу, где ее госпитализировали с травмой головы.

На розыск и задержание скрывшегося с места ДТП водителя Госавтоинспекция ориентировала все наружные службы полиции.

В ночное время, после того как стало известно об аварии, сотрудниками ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев ДТП, проверили места придворовых парковок и специализированных стоянок автотранспорта, находящихся поблизости. Кроме этого, сотрудники полиции приняли меры к изъятию и изучению записей камер видеонаблюдения, установленных в непосредственной близости к месту ДТП. Работа по розыску скрывшегося водителя продолжается.