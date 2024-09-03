В Тольятти водитель сбил велосипедиста

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Еще одно ДТП 2 сентября произошло в 08:32 в городе Тольятти. 59-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Murano, двигался со стороны бульвара Приморский в направлении ул. Революционной. В пути следования, в районе дома № 9 по ул. Спортивной, допустил наезд на 40-летнего велосипедиста, который не спешившись, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2, справа налево походу движения транспортного средства. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.