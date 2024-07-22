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В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал

22 июля 2024 13:29
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В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал

Авария произошла вечером 21 июля 2024 года в Автозаводском районе Тольятти. 

Неизвестный, которого разыскивает полиция, вечером в воскресенье, 21 июля, двигался на СИМ по тротуару со стороны улицы Революционной в направлении проспекта Степана Разина. В 19:40, проезжая мимо дома № 8 на улице Юбилейной, на регулируемом пешеходном переходе он сбил 7‑летнего ребенка, идущего попутно, не уступив ему дорогу, и скрылся. 

Несовершеннолетний был доставлен в медучреждение. 

Сотрудники полиции обращаются с просьбой к очевидцам этого ДТП и к тем, кто обладает о случившемся какой-либо информацией, позвонить в отдел Госавтоинспекции Тольятти по телефонам: 8(8482)22 – 80-05, 8(8482) 93 – 60-61, 8(8482)93 – 60-60 или обратиться по адресу ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14, пишет СитиТраффик.

Теги: ДТП

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