В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал

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Авария произошла вечером 21 июля 2024 года в Автозаводском районе Тольятти.

Неизвестный, которого разыскивает полиция, вечером в воскресенье, 21 июля, двигался на СИМ по тротуару со стороны улицы Революционной в направлении проспекта Степана Разина. В 19:40, проезжая мимо дома № 8 на улице Юбилейной, на регулируемом пешеходном переходе он сбил 7‑летнего ребенка, идущего попутно, не уступив ему дорогу, и скрылся.

Несовершеннолетний был доставлен в медучреждение.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой к очевидцам этого ДТП и к тем, кто обладает о случившемся какой-либо информацией, позвонить в отдел Госавтоинспекции Тольятти по телефонам: 8(8482)22 – 80-05, 8(8482) 93 – 60-61, 8(8482)93 – 60-60 или обратиться по адресу ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14, пишет СитиТраффик.