В Тольятти водитель сбил пассажира, выходившего из другой машины

163

В Тольятти госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пассажир, покинувший автомобиль на проезжей части. 12 апреля в 19:26 час. 46-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, двигался по ул. Комсомольское шоссе, со стороны ул. Комзина, в направлении ул. Нагорной. В пути следования, возле дома №1, водитель допустил наезд на 36-летнего пассажира, который выходил на проезжую часть из а/м Lada Kalina. Мужчина-пассажир автомобиля отечественного производства с многочисленными травмами госпитализирован с места ДТП.