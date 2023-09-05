В Тольятти водитель сбил мальчика

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4 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 12:10 час. в Автозаводском районе г. Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 40-летний водитель, находясь за рулем автомашины Kia, двигался по жилой зоне со стороны ул. Тополиной в направлении ул. Автостроителей. В пути следования, в районе ул. 40 лет Победы допустил наезд на 10-летнего пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. С места происшествия мальчик госпитализирован.