В Тольятти водитель сбил двух девушек-подростков на электросамокате

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29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек,1 погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 357 нарушений ПДД РФ, в том числе 25 фактов незаконной «тонировки» и 24 – управления ТС с признаками опьянения.

В Автозаводском районе Тольятти в 17:50 76-летний мужчина, управляя автомобилем Chery Tiggo, двигался по Ленинскому проспекту со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейной. В пути следования возле дома № 18А при повороте налево допустил столкновение со средством индивидуальной мобильности, которым управляла 16-летняя девушка. Водителю электросамоката и её 16-летней пассажирке назначено амбулаторное лечение.