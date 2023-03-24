В Тольятти водитель сбил 13-летнюю девочку

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23 марта на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 19:00 час. в Комсомольском районе г. Тольятти. 50-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Vesta», двигался по ул. Коммунистической в направлении ул. Ярославской. В пути следования напротив д. № 87, допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.