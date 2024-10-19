В Тольятти водитель проехал на красный и сбил велосипедиста

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Еще одно ДТП 18 октября произошло в 19:50 в Автозаводском районе города Тольятти. 27-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed , двигался по ул. 40 лет Победы со стороны ул. Тополиной в направлении ул. Льва Яшина. В пути следования в районе дома Nº 15 А по ул. 40 лет Победы, проехав на запрещающий (красный) сигнал светофора допустил наезд на 50-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись. Велосипедист госпитализирован.