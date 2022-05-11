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В Тольятти водитель перевернул Лада Гранта в кювет

11 мая 2022 13:03
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В Тольятти водитель перевернул Лада Гранта в кювет

10 мая на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в Центральном районе города Тольятти. В 18:00 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Lada Granta», двигался по Обводному шоссе в направлении с. Васильевка и в районе 11 км 050 м шоссе нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил съезд справа по ходу движения с последующим опрокидыванием. Водитель автомобиля «Lada Granta» госпитализирован.

Теги: ДТП

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