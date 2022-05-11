В Тольятти водитель перевернул Лада Гранта в кювет

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10 мая на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Центральном районе города Тольятти. В 18:00 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Lada Granta», двигался по Обводному шоссе в направлении с. Васильевка и в районе 11 км 050 м шоссе нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил съезд справа по ходу движения с последующим опрокидыванием. Водитель автомобиля «Lada Granta» госпитализирован.