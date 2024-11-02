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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти водитель маршрутки, нарушающий ПДД, наказан

2 ноября 2024 12:03
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В Тольятти водитель маршрутки, нарушающий ПДД, наказан

Благодаря информации от неравнодушных граждан сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности за грубое нарушение ПДД РФ жителя Тольятти

В отношении нарушителя составлены административные материалы за правонарушения, предусмотренные статьями 12.15 КоАП РФ и 12.19 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции в октябре текущего года получили информацию от неравнодушных граждан о том, что водитель одного из местных маршрутных автобусов допустил выезд на полосу встречного движения, подвергая опасности других участников движения, и не остановил транспортное средство в надлежащем месте по требованию пассажиров.  

Государственными инспекторами технического надзора был установлен нарушитель. В ходе опроса он признал свою вину в совершении противоправных деяний. За правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, частью 1 статьи 12.19 КоАП РФ в отношении мужчины сотрудниками ГАИ составлены административные материалы.

Госавтоинспекция благодарит неравнодушных граждан за оперативно предоставляемую информацию о фактах нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. От действий каждого участника дорожного движения зависят здоровье и жизнь окружающих!  

Теги: БДД

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