В Тольятти вертолет Ми-8 сбросил 70 тонн воды на лесной пожар

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Люди, спецтехника и авиация. В городском лесу Тольятти продолжается борьба со стихией. 1 сентября там зафиксировали несколько возгораний.

В ГУ МЧС России рассказали о ситуации с лесным пожаром в Автограде. Сообщение о возгорании поступило в 15:50. Как ранее сообщала sova.info, в различных кварталах городского лесничества в среду, 1 сентября, зафиксировали несколько возгораний. Часть из них удалось потушить, некоторые локализованы. А на других участках борьба с огнем продолжается до сих пор.



На месте работают 66 человек, 14 единиц техники, привлечена авиация МЧС России. Так, вертолет Ми-8 уже сделал 14 вылетов и сбросил на очаг порядка 70 тонн воды. В регуправлении ведомства пояснили:

- Совместными усилиями удалось снять угрозу распространения на верховой пожар. Пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания. Ситуация - на особом контроле главного управления.

Фото: очевидцы