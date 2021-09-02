Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинка хотела продать дачу и лишилась 50 тысяч рублей
Тольяттинка хотела продать дачу и лишилась 50 тысяч рублей
В Тольятти вертолет Ми-8 сбросил 70 тонн воды на лесной пожар
В Тольятти вертолет Ми-8 сбросил 70 тонн воды на лесной пожар
Размер материнского капитала в 2022 составит более 503 тыс руб на первого ребенка
Размер материнского капитала в 2022 составит более 503 тыс. руб. на первого ребенка
Китайским семьям разрешили заводить третьего ребенка
Китайским семьям разрешили заводить третьего ребенка
Со 2 по 6 сентября проезд по улице Фрунзе в Самаре закроют
Со 2 по 6 сентября проезд по улице Фрунзе в Самаре закроют
Гроза в Самарской области: объявлен желтый уровень опасности
Гроза в Самарской области: объявлен желтый уровень опасности
Офисный образ работников Самарской области после выхода с «удаленки» изменился
Офисный образ работников Самарской области после выхода с «удаленки» изменился
До сих пор ученые точно не знают, сколько времени нужно человеку для полного восстановления после длительного периода регулярного недосыпания.
Ученые о последствиях хронического недосыпания
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
AliExpress Россия составила потребительскую корзину самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти вертолет Ми-8 сбросил 70 тонн воды на лесной пожар

2 сентября 2021 09:53
91
В Тольятти вертолет Ми-8 сбросил 70 тонн воды на лесной пожар

Люди, спецтехника и авиация. В городском лесу Тольятти продолжается борьба со стихией. 1 сентября там зафиксировали несколько возгораний.

В ГУ МЧС России рассказали о ситуации с лесным пожаром в Автограде. Сообщение о возгорании поступило в 15:50. Как ранее сообщала sova.info, в различных кварталах городского лесничества в среду, 1 сентября, зафиксировали несколько возгораний. Часть из них удалось потушить, некоторые локализованы. А на других участках борьба с огнем продолжается до сих пор.

На месте работают 66 человек, 14 единиц техники, привлечена авиация МЧС России. Так, вертолет Ми-8 уже сделал 14 вылетов и сбросил на очаг порядка 70 тонн воды. В регуправлении ведомства пояснили:

- Совместными усилиями удалось снять угрозу распространения на верховой пожар. Пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания. Ситуация - на особом контроле главного управления.

 Фото: очевидцы

Теги: лесной пожар МЧС Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Причиной крупного лесного пожара в Тольятти мог стать поджог
26 августа 2021, 12:22
Причиной крупного лесного пожара в Тольятти мог стать поджог
Экстренные службы с участием авиации боролись с пламенем всю ночь. Происшествия
625
локализован пожар в Тольяттинском лесничестве
26 августа 2021, 11:18
Локализован пожар в Тольяттинском лесничестве
Площадь активного горения составляет 0,5 га. Происшествия
534
В Тольятти потушили крупный лесной пожар
13 июля 2021, 10:59
В Тольятти потушили крупный лесной пожар
Пожарным останется пролить дымящиеся участки, но это тоже займет немало времени. Происшествия
1044
В центре внимания
Россияне создали более 600 этнических видео для конкурса
2 сентября 2021  10:20
Россияне создали более 600 этнических видео для конкурса "Мы"
19
Со 2 по 6 сентября проезд по улице Фрунзе в Самаре закроют
2 сентября 2021  09:21
Со 2 по 6 сентября проезд по улице Фрунзе в Самаре закроют
117
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
1 сентября 2021  13:17
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
381
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
1 сентября 2021  13:09
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
397
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
1 сентября 2021  12:53
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
745
Весь список