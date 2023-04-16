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В Тольятти в ДТП водитель "Камри" повредил 4 автомобиля, 3 человека пострадали

16 апреля 2023 13:35
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В Тольятти в ДТП водитель "Камри" повредил 4 автомобиля, 3 человека пострадали

15 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 22 часа в г. Тольятти. 38-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Camry", в районе дома № 37 по ул. Комсомольской, на регулируемом перекрестке ул. Комсомольской и ул.Лесной, при повороте направо по зеленому сигналу светофора, не справился с управлением, выехал на полосу предназначенную для движения во встречном направлении, в результате чего допустил наезд на стоящий автомобиль "LADA Kalina", под управлением 44-летнего водителя, который отбросило на стоящий справа автомобиль "Renault Duster", под управлением 33-летнего водителя, после чего автомобиль "Toyota Camry" продолжил движение и допустил наезд на стоящий автомобиль "Mercedes-Benz", под управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Toyota Camry", водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля "LADA Kalina".

 

Теги: ДТП

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